"Venäläiset ovat kauhean kiinnostuneita, missä sakon voi maksaa heti" – Virolaisille Suomessa rapsahtaneet sakot jäävät enimmäkseen maksamatta

Ihme vässyköintiä tämä Suomen touhu. Niin tässäkin asiassa. Kyllä meiltä peritään sakot esim. Saksasta ja Suomen poliisi oikein auttaa näissä tilanyteissa. On se kumma mikä siinä on, ettei noilta ulkomaisilta saada niitä sakkoja perittyä. Ei pitäisi päästää maahaan jos sakot on maksamatta.