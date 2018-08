Venäjän kaksoiskansalaisen syrjinnästä varuskuntaravintolan työhönotossa nostettiin syyte

Venäjän kaksoiskansalaisen työsyrjinnästä Vekaranjärven varuskuntaravintolaa koskevassa jutussa on nostettu syyte, kertoo syyttäjä.

Poliisi on kertonut aiemmin, ettei Vekaranjärven varuskuntaravintolaan työntekijöitä välittävä henkilöstövuokrausyritys ottanut yhtä työnhakijaa töihin, koska tämä on kaksoiskansalainen. Nyt yhtä yrityksessä työskennellyttä vastaan on nostettu syyte.

Asiassa epäiltiin aiemmin myös kolmea muuta ihmistä, mutta heidän osaltaan tehtiin syyttämättäjättämispäätökset, eli heitä ei enää epäillä asiassa.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

