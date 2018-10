"Venäjällä ei ole pelättävää", sanoo Nato-komentaja, joka kantaa lompakossaan Naton 5. artiklaa ja ihailee Kimi Räikköstä

On ihan sama, kuka tai mikä taho yrittää vakuttaa Venäjälle, ettei Nato ole vihollinen tai hyökkäysaikeissa Venäjää vastaan. Venäjä näkee tilanteen toisin, koska ulkoisen uhan luominen ja ylläpito on sisäpoliittista propagandaa, jolla turvataan puolustusmenojen kasvattaminen.

Venäjä on käymistilassa ja horjuva jättiläinen, jonka epävarmuus näkyy sotilaallisena pullisteluna ja uhoamisena. Venäjä on epäluotteva kumppani ja sen tulevaisuus on täysin hämärän peitossa, niin Suomen tulisi turvata ainakin oma puolustuksensa ja liittyä Natoon mitä pikimmiten.

Putinin Venäjän kanssa Suomi tulee valtiotasolla toimeen, toistaiseksi. Mutta mitä Venäjä on Putinin jälkeen?