Veikkaus panostaa verkkokasinoon miljoonia euroja, vaikka yhtiö kävi juuri yt-neuvottelut – "Suomalaiset haluavat näitä pelejä"

Veikkauksen johto painottaa, että internetin kehittäminen ja juuri käydyt yt-neuvottelut eivät liity toisiinsa. Veikkaus on saanut jo vuosia kyselyjä uusista rahapeleistä. Nyt yhtiö haluaa suomalaisia pois ulkomaisista nettikasinoista.

Valtionyhtiö Veikkaus panostaa 4–8 miljoonaa euroa uusiin verkkokasinopeleihin, vaikka yhtiö kävi juuri yt-neuvottelut. Pelit on tarkoitus julkistaa muutaman kuukauden sisällä. Kyse on automaattipeleistä eli kolikkopeleistä, joita on vaikkapa kaupan aulassa, mutta jotka nyt ovat digitaalisia.

– Suomalaiset haluavat näitä pelejä, eli kyselyissä on jo vuosien ajan tullut tarve esille, Veikkaus Oy:n Kasinopelit liiketoimintaryhmän johtaja JanHagelberg kertoo.

Veikkaus vähentää reilut 300 työntekijää kaikkiaan 1 300:sta yt-neuvotteluiden piirissä olleesta. Yhtiössä työskentelee kaikkiaan yli 2 000 henkilöä. Monopoliasemassa oleva yhtiö kertoi lisäksi lopettavansa pelipöytätoiminnat ravintoloissa ja Pelaamoissa eli omissa pelisaleissaan.

Hagelberg ei näe asiassa ristiriitaa. Hänen mukaansa internet-toiminnan kehittäminen ja yt-neuvottelut eivät liity toisiinsa.

Samaa sanoo kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino. Heinon mukaan rahapelaaminen on viime vuosina keskittynyt vahvasti digitaalisiin kanaviin, jossa myös kaikki Veikkauksen rahapelit ovat.

– Veikkauksen henkilöstö on toki tietoinen, että tavoitteenamme on varmistaa kilpailukyky digitaalisessa kanavassa, johon tämäkin investointi liittyy.

Heino toteaa, että Veikkauksen tavoitteena on rakentaa kilpailukykyistä rahapeliyhtiötä.

Suomalaiset pelaavat paljon ulkomaille

Veikkaus hankkii uudet verkkokasinopelit osittain siksi, että saisi pidettyä pelaamisen omalla sivustollaan. Jan Hagelbergin mukaan se on yhtiön tehtävä, muuten pelaaminen siirtyy muualle.

Suomalaiset pelaavat ulkomaisissa nettikasinoissa koko ajan enemmän. Konsulttitoimisto H2 Gambling Capital arvioi, että viime vuonna Suomesta pelattiin ulkomaille 286 miljoonaa euroa ja tänä vuonna summa tulisi olemaan noin 305 miljoonaa.

– Kyllä meillä on oletusarvio, kuinka paljon uusia pelejä tullaan pelaamaan, mutta emme kerro sitä. Toivomme, että pelaaminen siirtyy osittain vanhoista peleistä uusiin ja toivomme, että ne jotka pelaavat muille kasinoille, niin pelaisivatkin meille.

Hagelberg muistuttaa, että kaikkia pelaajia ei voi siirtää Veikkauksen pelaajiksi, sillä rahapelaaminen on kovin kilpailtua.

– Meidän tehtävänä on tarjota suomalaisille mahdollisimman turvallinen peliympäristö.

Veikkaus haluaa nyt muutoksen

Uudet rahapelit tulevat olemaan samantyyppisiä kuin ruotsalaisen NetEnt-yhtiön Gonzo's Quest. Sitä voi pelata usealla ulkomaisella nettikasinolla, mutta ei Veikkauksella.

Veikkaus julkisti viime syksynä sopimuksen kahden kansainvälisen pelialan yrityksen, Yggdrasilin ja NetEntin, kanssa. Molemmat ovat ruotsalaisia yrityksiä.

Hagelberg kertoo, että 4–8 miljoonan hankinta jakaantuu usealle vuodelle. Uusia pelejä tuodaan julki kuukausien varrella.

– Tarkoituksena ei ole yhtäkkiä paisuttaa pelien määrää, vaan lähdetään vaikuttamaan laatuun ja vaihteluun, ei määrään.

Hagelbergin mukaan peleissä on erilaiset grafiikat ja hahmot, mutta niiden logiikka on hyvin sama kuin jo olemassa olevilla Veikkauksen peleillä.

– Valtaosalla nettikasinoista on jo näitä digitaalisia automaattipelejä, esimerkiksi meidän kilpailijoillamme Pafilla ja Unibetilla.

Veikkaus sanoo olevansa poikkeuksellisessa tilanteessa kilpailijoihinsa nähden, koska sillä on niin vähän pelitoimittajia.

– Jos katsotaan pahimpia kilpailijoita, niillä on keskimäärin 6–7 pelitoimittajaa ja heidän pelejään tarjolla. Veikkauksella on vain kaksi: oma pelituotanto ja Playtech, jonka kanssa on ollut pitkä sopimus jo RAY:n kanssa ennen peliyhtiöiden yhdistymistä 2017. Nyt tähän halutaan muutos.