Veikkaus-kriitikko Juhana Vartiainen on pelannut rahapeliä vain kerran – lopputulos oli yllättävä

Keskustelussa ja mediassa unohdetaan se perusseikka: rahapeleissä systeeminä on, että pieniä voittoja voidaan jakaa suhteellisen runsaasti ja suuria vain harvoin. Ns. palautusprosentti kertoo kaiken ja ulkomaisissa nettipeleissä se on todellisuudessa huonoin. Muistaakseni pelaamoiden prosentti on ohjelmoitu suuremmaksi kuin kaupan koneiden. On muistettava, että ainoa voittaja on ainosataan ja aina pelin järjestäjä. Iltapäivälehtien miljonäärijutut on vain myynnin lisäystä ihmisten uteliaisuuden kustannuksella ja ne toimivat yhtiöiden ilmaismainoksina.