Vegaaniruuan tarjoamisessa päiväkodeissa suuria vaihteluita Suomen sisällä – Helsingissä perheet voivat ilmoittaa syövänsä vain vegaaniruokaa, Oulussa tällaista vaihtoehtoa ei ole

Käytännöt eläinperäisiä ainesosia sisältämättömän ruoan suhteen vaihtelevat eri puolilla maata.

Vegaaniperheiden lasten ruokavalion toteutuminen päiväkodeissa on tällä hetkellä kiinni perheen asuinpaikkakunnasta. Esimerkiksi Helsingissä vegaaniruoka on päiväkodeissa ilmoitusasia, mutta Oulussa se ei ole vaihtoehto lainkaan.

Helsingin kaupungin päivähoitoyksiköissä vegaaniruokavaliota noudattavan perheen lapselle on voinut valita eläinperäisiä ainesosia sisältämättömän ruoan jo parin vuoden ajan.

– Vanhemmilta on tullut kysyntää ja sitä tarvetta on ilmennyt, niin on lähdetty sen pohjalta tekemään ja tarjoamaan vegaaniruokaa, Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ruokapalveluasiantuntija Sirpa Jalovaara kertoo.

Viime syksyn aikana Helsingin kaupungin yhteensä noin 30 000 päiväkotilapsesta noin 150 lapselle oli tilattuna vegaaniruoka. Muunlaisten eli myös maitoa tai kananmunia sisältävien kasvisruokavalioiden määrä on suurempi kuin vegaanisten ruokavalioiden.

Helsingissä vegaaniruokavalion valintaan lapselle riittää vanhemman ilmoitus päivähoitoyksikköön. Kriteerinä on, että perhe noudattaa vegaaniruokavaliota kotonakin.

– Useinhan nämä vanhemmat ovat hyvin valveutuneita. He ovat olleet myös äärimmäisen tyytyväisiä mahdollisuuteen, Jalovaara kertoo.

Vegaanit ja uskonnon harjoittajat eri viivoilla

Tampereenkin päivähoitoyksiköissä vegaaniruokavalio on vaihtoehtona, mutta sen saaminen vaatii lääkärin, sairaanhoitajan tai ravitsemusterapeutin allekirjoittaman selvityksen erityisruokavaliosta.

– Siksi, että ammattihenkilö osaa arvioida ruoan ravitsemuksellisen laadun, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden palvelupäällikkö Pia Mikkola perustelee.

Hänen mukaansa uskontoon liittyvistä ruokavalioista pyydetään selvitys samalla lomakkeella kuin vegaanienkin kohdalla.

– Siihen ei sitten tarvita välttämättä mitään ravitsemusterapeutin tai sairaanhoitajan allekirjoitusta, vaan huoltajan hakemus riittää, Mikkola sanoo.

Hän ei osaa sanoa päiväkotien vegaaniruokailijoiden lukumäärää, mutta arvelee heitä olevan jonkin verran. Allergiaruokien ja eettisten ruokavalioiden määrä on hänen mukaansa myös varmasti kasvanut viime vuosina.

Terveydellisistä syistä vai ei lainkaan?

Oulusta tilapalveluiden ateriapalvelupäällikkö Pauliina Värttö kertoo ensin puhelimitse STT:lle, että päiväkodeissa vegaaniruokavaliota ei ole saatavilla, jolleivät kyseessä ole terveydelliset syyt. Hänen mukaansa ruoan valmistajapuoli ei lähde tarkemmin arvioimaan terveydellisten syiden laatua, vaan tekee ruoan tarpeeseen. Vanhempien toiveesta erityisruokavalioita ei toteuteta.

Myöhemmin Värttö palaa kuitenkin asiaan sähköpostitse ja haluaa korjata aiemmin antamansa tiedon. Tällöin hän toteaa, että Oulun varhaiskasvatuksen tekemän sopimuksen mukaan kaupungin päiväkoteihin ei voi tilata vegaaniruokaa.

Hänen tietojensa mukaan perheiden on itse sallittu tuoda päiväkoteihin esimerkiksi maidon kaltaisia kasvipohjaisia juomia, joita Oulun kaupunki ei tarjoa. Päiväkoteihin omien eväiden tuonnin mahdollisessa kieltämisessä voi olla kyse hygienia- ja terveyssyistä.

Oulun päivähoitoyksiköissä kasvisruoista on tarjolla maitotuotteita ja kananmunia sisältävä lakto-ovo-vegetaarinen dieetti. Kaupungin opetustoimessa ainoastaan lukioissa on ollut viime syksystä asti tarjolla vegaaninen pääruokavaihtoehto, jonka on Värtön mukaan valinnut vajaat 200 nuorta. Kaikkiaan päivälukiolaisia on Oulussa yli 4 200.