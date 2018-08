Väyrynen pitää yhden kansanedustajan ryhmäkokouksen – puolueen johto puuttuu paikalta, riita jatkuu

Kansanedustaja Paavo Väyrynen (oik.) on riitautunut eduskunnassa edustamansa puolueen nykyjohdon kanssa. Sami Kilpeläinen on käräjäoikeuden päättämä kansalaispuolueen puheenjohtaja. Paavo Väyrynen on toistaiseksi puolueen jäsen ja muodostaa sen eduskuntaryhmän. KUVA: Mauri Ratilainen