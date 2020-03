Väyrynen harkitsee keskustan puheenjohtajakisaan lähtöä – "Minulla olisi suoranainen velvollisuus olla käytettävissä"

Paavo on Paavo.

Paavolla on vankka kokemus ja osaaminen.

Minullakin on vankka kokemus ja osaaminen teknonoligia yritystysten osaamisalueista.

Olen 64v. Ja ymmärrän jättää jo nykyiset ja tulevat haasteet muille.

Minulla ainakin, on touhua ihan riittävästi, eiköhän se Paavon myös olisi aika vaihtaa kasettia.