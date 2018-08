Vasemmistoliiton uuteen ilmeeseen kuuluu pinkkiä ja sinistä, mutta puolueen toiveena on punavihreä hallitus - katso uusi tunnus

Ihan mukavaa tuollaista jutustelua, mutta ihmiset kautta maailman ovat alkaneet nähdä näiden turhien lupausten ja suoranaisten valheiden läpi. Ihmiskunta on kääntymässä pois hallinnon kontrollista kohti vapaata yhteiskuntaa. Esimerkiksi Eurooppa on torjunut vasemmistolaisuuden viime vuosina järjestelmällisesti vaaleista toiseen.

Vasemmisto ja sosialismi edustavat voimakasta hallinnon kontrollia ja sellainen sopii hyvin huonosti vapaudesta haaveilevalle kansalle. Tuo ei ole miltään kantilta katsottuna hyvä asia, että ihmisiä verotetaan raskaasti joka käänteessä ja sitä sitten nimitetään "hyvinvointiyhteiskunnaksi". Tuollainen on valehtelua ja kaikkea muuta kuin hyvinvointia kun ihmiset ovat työttömänä. Työttömyys on olemassa vain yhdestä syystä ja se on verotus sekä tarpeeton määrä turhia sääntöjä jotka vaikeuttavat tai estävät meitä harjoittamasta vapaasti sitä elinkeinoa mitä haluamme.

Keskushallinnot kuten EU tai jopa Helsingin ylivalta joka pienimmästäkin maamme asiasta tulee sortumaan, koska me emme sellaista halua. Tämä tulee johtamaan vääjäämättä koko vasemmiston murenemiseen, koska me haluamme elää ja olla vapaasti omassa maassamme. Siihen ei tarvita hallinnon läsnäoloa kun me menemme töihin tai tarjoamme työtä toisillemme. Se on yksin kansan oma asia jonka me suoritamme tulevaisuudessa keskenämme vapaudesta samalla nauttien.