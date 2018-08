Vasemmistoliiton uusi vero-ohjelma esittää kireämpiä veroja varallisuudelle ja ympäristöhaitoille

Vasemmistoliitto kiristäisi ympäristöveroja ja varallisuuden verottamista, jotta varsinkin pieni- ja keskituloisten verotusta voitaisiin keventää. Puolue julkisti tänään esityksensä verojärjestelmän uudistamiseksi eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa.

- Ympäristöverotuksen osalta hallituksen toiminta on ollut epäjohdonmukaista: esimerkiksi autoilun verotus huomioi päästöt hieman aiempaa paremmin, mutta samaan aikaan on kasvatettu teollisuuden uusiutumattoman energian verotukia ja pienennetty kaivosten sähköveroa, puolueen puheenjohtaja Li Andersson huomauttaa.

Andersson peräänkuulutti myös pääomatuloverojen tekemistä aidosti progressiivisiksi.

Muina toimina vero-ohjelmassa esitetään muun muassa varallisuusveron palauttamista ja Ruotsin mallin mukaisen lentoveron kokeilemista. Samoin ympäristölle haitallisia verotukia karsittaisiin satojen miljoonien eurojen edestä muun muassa kohtuullistamalla teollisuuden energiaveropalautuksia.

- Vero- ja tukijärjestelmämme on aika sopeutua siihen valtavaan muutokseen, jonka keskellä elämme. Ympäristökriisi on ratkaistava, ja se on tehtävä tavalla, joka ei kasvata tulo- ja hyvinvointieroja, vaan kaventaa niitä. Vasemmistoliitolla on uskottava ratkaisu tähän aikamme suurimpaan haasteeseen, Andersson sanoi.