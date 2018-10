Vasemmistoliiton Jari Myllykoski: Maksuhäiriömerkinnän poisto auttaisi tuhansia velkansa maksaneita ja antaisi uuden alun

Luottotietolakiin esitetään muutosta, joka helpottaisi maksuhäiriömerkinnän saaneen jokapäiväistä elämää.

Kesäkuussa tehty lakialoite odottaa vielä oikeusministerin pöydällä.

Lakialoite maksuhäiriömerkinnän poistamisesta luottotiedoista odottaa parhaillaan hallituksen käsittelyä. Kesäkuussa tehdyn lakialoitteen tavoitteena on, että maksuhäiriömerkintä poistetaan luottotietorekisteristä aina, kun velka on maksettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut.

Lisäksi ulosottomiehelle säädettäisiin velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä.

Aloitteessa todetaan, että maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisen elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Jari Myllykosken mukaan aloitteen eteenpäin vieminen lainsäädännöksi auttaisi konkreettisesti tuhansia velkansa maksaneita ja antaisi heille uuden alun.

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

– Merkinnän vuoksi heidät suljetaan pois yhteiskunnan palveluista. He eivät saa muun muassa puhelinliittymää, vuokra-asuntoa ja joissain tapauksissa he eivät myöskään saa pankkitunnuksia, vaikka merkinnän ei siihen pitäisikään vaikuttaa.

Myllykoski toteaa, että yrittäjillä pitkäksi venähtänyt laskun maksu voi vaikuttaa myöhempiin investointitarpeisiin, jos maksuhäiriömerkintä pysyy tiedoissa vuosia.

– Lainansaanti voi olla vaikeaa.

Kaikista ryhmistä tukea

Myllykoski laskee, että maksuhäiriömerkintöjä koskevan lakialoitteen takana on satoja tuhansia ääniä, joten hänen mielestään sillä luulisi olevan erityistä painoarvoa.

– Kansalaisaloitteeseen tarvitaan vain 50 000 allekirjoitusta. Aloitteella on melkein miljoonan äänestäjän tuki.

Myllykoski selventää, että kansanedustajien yhteisaloitteen allekirjoitti 138 kansanedustajaa, joiden yhteenlaskettu äänimäärä edellisissä eduskuntavaaleissa oli 872 295.

– Pidän arvokkaana sitä, että aloitteen taakse saatiin kansanedustajien selvä enemmistö kaikista eduskuntaryhmistä. Pallo on nyt hallituksella ja oikeusministeri Antti Häkkäsellä.

Lakialoite on lakivaliokunnan käsittelyssä. Oikeusministeri Häkkänen (kok.) laatii parhaillaan esityksestä lausuntoa.

Kahdeksalla prosentilla maksuhäiriömerkintä

Alkuvuodesta 2018 jo 376 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Se vastaa noin kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä. 25–34-vuotiaista nuorista miehistä jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä.

Myllykosken mukaan lakialoitteessa esitettävillä muutoksilla voitaisiin parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten asemaa ja tukea heidän taloudenhallintansa kestävyyttä sen sijaan, että maksuhäiriömerkintöjä säilytetään rangaistusluontoisesti.

Nykytilanteessa maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä kaksi vuotta, vaikka velka olisi maksettu. Velallisen pitää myös erikseen pyytää ulosottomiestä tekemään luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, eikä maksuhäiriömerkintä siten poistu automaattisesti.