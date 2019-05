Vasemmistoliitolla vaikea hyväksyä talouden reunaehtoja: Hallitusneuvottelut keskeytyivät aamulla puoleen päivään saakka

Valtion omaisuutta on myyty, se on helpottanut neuvotteluja ennen, nyt se on kaikki hävitetty.

Valtion teollisuus ei tuota enää vuosikymmeneen rahaa veronmaksajien pussiin ja yksityinen omistaja maksaa tuloksestaan minimi määrän ja senkin ulkomaille.

Verotus on nykyään Valtion ainoa tulonlähde.

Oikeisto hallituksen, Perussuomalaiset ja Kokoomus, ainoa vaihtoehto olisi välillisten verojen kasvattaminen pelkästään, muut mahdottomia.

Kansa maksaa, jokainen vaavista-vaariin syntymästä kuolemaan ja senkin jälkeen maksaa koko ajan kasvavia välillisiä veroja.