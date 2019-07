Varusmiesliitto haluaa yleisen asevelvollisuuden miesten sijasta kaikille – "Nykyjärjestelmä koetaan epäoikeudenmukaiseksi"

Hieno esitys Varusmiesliitolta! Tämä on jostain syystä pitkään ollut sokea piste pitkään velloneessa tasa-arvokeskustelussa. Kun kerta tasa-arvoisuuteen tähdätään, tulee molempien sukupuolten ottaa tasavertaisesti vastaan myös ne velvoitteet, joista tähän asti osa väestöstä on oman sukupuolensa ansiosta on säästynyt. Kyseessä on kuitenkin melkoinen epäkohta, koska asevelvollisuudesta johtuen osalla miesväestöstä opiskelujen aloittaminen ja työelämään siirtyminen on lykkääntynyt jopa kahdella vuodella.