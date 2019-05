Onnettomuus tapahtui panssarivaunun äkkijarrutuksen yhteydessä. Lataajana toimineen varusmiehen pää sai iskun peräytymissuojuksesta.

Maavoimien Arrow-19-harjoituksessa on sattunut tiistaina aamupäivällä onnettomuus, jossa varusmies loukkaantui vakavasti. Asiasta tiedottaa Puolustusvoimat.

Onnettomuus tapahtui Leopard 2A6-panssarivaunun äkkijarrutuksen yhteydessä. Tilanteessa vaunun lataajana toimineen varusmiehen pää sai iskun vaunun tykin peräytymissuojuksesta.

Varusmies on evakuoitu sairaalaan Tampereelle. Hänellä on vakavia pään alueen vammoja. Armeijan mukaan varusmiehellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Hänen omaisiinsa on oltu yhteydessä ja tilanteessa mukana olleille tarjotaan kriisiapua.

Harjoitusta ei keskeytetä

Sotaharjoitus jatkuu Puolustusvoimien mukaan normaalisti. Arrow 19:ssä harjoitellaan maavoimien mekanisoitujen joukkojen ja aselajien yhteistoimintaa mekanisoidun joukon hyökkäystaistelussa sekä yhteisissä ammunnoissa.

Harjoituksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Maavoimien joukkojen osaamista ja suorituskykyä kotimaan puolustuksen tehtävissä sekä parantaa Maavoimien joukkojen kansainvälistä yhteensopivuutta.

Arrow 19 -harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä seitsemästä eri joukko-osastosta. Mukana ovat Panssariprikaati, Porin prikaati, Karjalan prikaati, Jääkäriprikaati, Kainuun prikaati, Utin jääkärirykmentti ja Maasotakoulun Panssarikoulu.

Harjoitukseen liittyy myös Ilmavoimien lentotoimintaa. Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus on enimmillään noin 2 800 henkilöä. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja, eversti Tero Ylitalo.