Varusmies kuoli mönkijäturmassa Rovajärvellä, mies oli palveluksessaan loppusuoralla – "Hän olisi kotiutunut aivan joulun alla"

Kainuun prikaatin varusmies on kuollut ajoneuvoturmassa Arctic Shield 18 -harjoituksessa Kemijärvellä Lapissa. Tieto onnettomuudesta saatiin aamulla kello 6.44. Varusmies menetti henkensä, kun hänen kuljettamansa maastomönkijä kaatui liukkaassa rinteessä ja hän jäi sen alle. Mönkijässä ei ollut muita kyydissä.



Puolustusvoimat ja poliisi ilmoittivat aamupäivällä, että varusmiehen omaiset on tavoitettu.



Tarkempia tietoja menehtyneestä miehestä, kuten kotipaikkaa, ei toistaiseksi julkisteta, kertoi Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jarmo Keskinen STT:lle ennen puoltapäivää.



Poliisi tutkii onnettomuutta.



Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) julkaisi päivällä tviitin, jossa hän ilmaisi syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) esitti Twitterissä osanottonsa varusmiehen omaisille ja läheisille.



Sotaharjoitusta eri keskeytetä



Rovajärven sotaharjoitusta ei everstiluutnantti Keskisen mukaan keskeytetä varusmiehen kuoleman takia. Harjoitukseen tuli aamupäivällä tauko, mutta harjoitus jatkuu pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaan.



– Paikalla olleille on järjestetty kriisitukea, Keskinen lisäsi.



Tämän tyyppiset kuolemantapaukset varusmiespalveluksessa ovat everstiluutnantti Keskisen mukaan todella harvinaisia.



– Tämä on 30 vuoden sotilasurallani ensimmäinen tällainen tapaus.



Suomessa on kuitenkin sattunut viime vuosina muunlaisia varusmiesten kuolemiin johtaneita onnettomuuksia.



Kolme varusmiestä ja kiskobussin matkustaja kuolivat, kun kiskobussi ja armeijan maastokuorma-auto törmäsivät Skogbyn tasoristeyksessä Raaseporissa lokakuussa 2017.



Joulukuussa 2015 upseerioppilas kuoli Merivoimien reserviupseerikurssin pimeäammuntaharjoituksissa Hangon Syndalenissa. Upseerioppilas sai osuman rynnäkkökiväärin luodista ja kuoli tapahtumapaikalla.



Rovajärvellä pidetyssä sotaharjoituksessa tapahtui myös joulukuun alussa 2005 hengen menetykseen johtanut onnettomuus. Alueella järjestetyssä tykistön harjoituksessa sattui kranaatinheitinturma, jossa kuoli yksi varusmies ja viisi loukkaantui vakavasti.



Usean osaston loppusotaharjoitus



Maavoimat kertoo nettisivuillaan, että Arctic Shield 18 -harjoitukseen osallistuu eri vaiheissa noin 4 800 henkeä pääasiassa Kainuun prikaatista, Jääkäriprikaatista ja Porin prikaatista. Lisäksi mukana on ollut noin 200 sotilaan joukko Ruotsin maavoimista Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyöhön liittyen.



Harjoituksen tavoitteena on kehittää Maavoimien suorituskykyä Pohjois-Suomen alueella.

Rovajärven leiri on samalla usean joukko-osaston varusmiesten loppusotaharjoitus.



Hallitus esitti syyskuussa varusmiesten ja siviilipalvelusta suorittavien tapaturma- ja kuolemantapauksissa maksettavien korvauksien nostamista. Kuolemantapauksissa suuruus olisi kuolleen puolisolle 200 000 euroa ja lapselle 40 000 euroa. Jos puolisoa tai lapsia ei ole, kuolleen vanhemmilla olisi oikeus 20 000 euron korvaukseen.