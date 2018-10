Vartijat kolmen päivän lakkoon – neuvottelujen tuloksena syytöksiä joustamattomuudesta ja pelottelusta

Lakon ulkopuolelle rajataan hätätyöt sekä tehtävät, joissa lakko vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut vartiointialaa koskevasta työnseisauksesta. Lakko alkaa keskiviikkona vuorokauden vaihtuessa ja päättyy perjantaina keskiyöllä.

Palkankorotusten kustannusvaikutuksesta oli osapuolten välillä jo yhteisymmärrys. Nyt kiista koskee ennen kaikkea korotusten kohdentumista.

”Paheksumme suuresti joidenkin työnantajien toimia, joilla jo etukäteen yritetään murtaa lakkoa pelottelemalla työntekijöitä. Olemme laittaneet työnantajaliittoon valvontakirjelmän koskien Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä, joissa on menetelty paheksuttavimmin. Edellytämme, että nämä yritykset lopettavat lakonmurtamistoimet välittömästi”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Sopimus on yleissitova. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuusta alkaen.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n mukaan ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin kahdelle miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

PALTAn mukaan lakkotoimet ovat erittäin valitettavia ja vaarantavat koko vartiointialan maineen ja työpaikat.

– Vartijoiden lakko koskee koko vartiointialaa. PAM ei ole käytännössä suostunut rajaamaan edes yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta tärkeimpiä toimintoja lakon ulkopuolelle. PAMin toiminta on vastuutonta, toteaa asiantuntija Simopekka Koivu Paltasta.

Alan yritykset tulevat Koivun pitämään turvallisuuden kannalta keskeiset toiminnot käynnissä parhaan kykynsä mukaan.

PAM ry:n ja Palvelualojen työnantajat (PALTA) ry:n välisiä neuvotteluita on käyty pitkään ja ratkaisua työriitaan on haettu myös valtakunnansovittelijan johdolla. Viimeksi asiaa soviteltiin maanantaina. Edellytyksiä sovinnon tekemiselle ei kuitenkaan näytä löytyvän ennen alkavaa työnseisausta. Uutta sovittelutapaamista ei sovittu. Sovittelua jatketaan heti, kun sille on edellytyksiä.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala näkee tilanteen valitettavana, mutta sovintoehdotuksen tekeminen edellyttäisi, että ratkaisu voisi olla jollain muotoa mahdollinen. Nyt osapuolten näkemykset olivat liian kaukana toisistaan, vaikka yhdessä tehtiin hartiavoimin työtä riidan ratkaisemiseksi.