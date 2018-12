Vapina, kouristelukohtaukset ja nielemisongelmat olivat rovaniemeläisen nuoren äidin arkipäivää – aivoinfarktin saanut Katja Kenttälä löysi avun aivosimulaatiosta

Katja Kenttälällä on ollut useita terveysongelmia aivoinfarktinsa jälkeen. Nyt, liki kaksi vuotta sitten asennetun toisen aivostimulaattorin ansiosta hän voi vihdoin hyvin. KUVA: Jussi Leinonen

Vaikeat pakkoliikkeet häiritsivät ja aiheuttivat kovia kipuja Touretten oireyhtymää sairastavalle Eemeli Valveelle. Hän on Suomen ensimmäinen Tourette-potilas, jolle on asennettu aivostimulaattori. Katja Kenttälä puolestaan on ainut Suomessa, joka kä

Haluatko lukea koko jutun? Tutustu Kaleva Digiin 2 viikkoa ilmaiseksi. Hyödynnä tarjous, niin pääset lukemaan rajoituksetta kaikki tähtijutut ja Kalevan näköislehdet eKalevassa.

Tilaus päättyy automaattisesti 2 viikon jälkeen. Jatka Tilaa Kaleva Digi ja pääset lukemaan rajoituksetta myös muita tähtijuttuja ja Kalevan näköislehtiä eKalevassa. Kaleva Digi nyt hintaan 9,90 € / 1 kk

tai kestotilauksena 30 € / 2 kk + 1 kk ilmaiseksi. Jatka Onko sinulla jo Kaleva-tili? Kirjaudu