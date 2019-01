Vanhuksilta on leikattu maailman sivu

Vanhempien kunnioitus kuuluu kaikkiin sivistyneisiin kulttuureihin. On hyvä, että vanhusten tilanne nousi nyt esille, vaikkakin negatiivisen esimerkin voimin. Tilanteen korjaaminen on helppoa. Voittojen maksimoinnista on luovuttava ja vanhusten kunniallinen hoito on priorisoitava tärkeimmäksi asiaksi. Lähihoitajat töihin! Koulutettuja hoitajia on työttömänä pilvin pimein!