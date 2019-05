Vanhempi, näin varaudut nuorten päättäjäisjuhliin – "Paheellinen nykyajan nuoriso" ei ole enää entisensä

Vanhempi, näin varaudut nuorten juhliin

Puhu juhlimisesta. Kysy mitä nuori aikoo tehdä juhlailtana, kenen kanssa ja missä. Kysy nuoren omasta ja kaveripiirin suhtautumisesta päihteisiin.

Älä osta alkoholia nuorelle. Jos ostat alkoholia teini-ikäiselle, näytät toiminnallasi, että juominen on ok. Esimerkilläsi on merkitystä.

Puhu vanhempien sisarusten ja teinin kavereiden kanssa. Kerro vanhemmille sisaruksille, ettet halua heidän ostavan alkoholia perheen alaikäisille.

Sovi pikkuviestistä illan aikana. Pyydä nuorelta tiettyyn kellonaikaan viestiä, jossa kertoo, missä iltaansa viettää, ja että nuori on kunnossa.

Jos nuori juo, kuuntele häntä. Mikäli nuori tulee humalassa kotiin, käy tilanne läpi vasta seuraavana aamuna. Osoita, että ymmärrät, miksi juominen kiinnostaa. Aseta rajat, mutta kuuntele myös nuoren mielipiteitä.

Ole kiinnostunut nuoren illasta. Kysy aamulla, miten juhlat sujuivat. Varmista, että nuori tietää sinun kuuntelevan, jos hän haluaa kertoa ikävistä tapahtumista.

Lähde: Ehyt ry.