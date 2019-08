Vanhemmat ovat käyneet Opetushallituksen pääjohtajan luona vaatimassa, ettei lapsille opeteta koulussa tiettyjä aiheita: "Pidän sitä hyvin vaarallisena kehityskulkuna"

Tottahan se on, uskonnonopetus on hieman harmaata aluetta. Mielikuvituksellisen tarinan ohella pitäisi kertoa uskonnon vaaroista ja että tarina on fiktiivinen ja sitä ei pidä ottaa tosissaan. Pitäisi myös kattavasti kertoa muista uskonnoista ja niiden vaaroista, erilaisista elämän filosofioista.

Viime vuodet ovat näyttäneet miten väkivaltaista uskonto voi olla kaikkea ja kaikkia kohtaan, miehiä, naisia ja lapsia. Kotimaassa ja ulkomailla.