Vanha koulusurma Kymenlaaksosta palautui varapuhemies Eerolan mieliin - hän oli minua vain vuoden vanhempi koulupoika

Eduskunta hiljentyi Kuopion tragedian äärellä

Eduskunta hiljeni keskiviikkona iltapäivällä tiistaina tapahtuneen Kuopion koulusurmatragedian äärelle.

Eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola (ps.) kertoi Lännen Medialle, että hänelle nousi mieleen vanha tapaus 1980-luvulta hänen kotiseudultaan.

Tuolloin silloisen Kuusankosken Naukion yläasteella koulupoika puukotti naisopettajansa hengiltä koulussa.

– Hän oli muistaakseni minua vain vuoden vanhempi. En käynyt samaa koulua, mutta tuo tapahtuma jäi mieleen, Eerola muistelee.

Tiistain tapahtumat ovat hänen mukaansa käsittämättömiä.

– Tyhjät ovat tunteet. En osaa muuta kuin ilmaista suuret surunvalittelut ja osanotot omaisille ja tuttaville sekä uhreille, jotka saivat osumia. Isku oli järjetön ja käsittämätön teko kaikin puolin.

Eerola korostaa, että yksikin koulusurma on liikaa. – Mutta tuo kotiseudullani tapahtunut tekokin osoittaa, etteivät nämä valitettavasti ole kovin tavattomia.

Jo kolmas kerta

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (sd) piti suuressa salissa lyhyen puheen ennen hiljaista hetkeä.

Hän muistutti, että eduskunta on nyt kolmatta kertaa hieman yli kymmenen vuoden sisällä tilanteessa, jossa sali aloittaa istuntonsa hiljaisella hetkellä surrakseen kouluväkivallan uhrien lisäksi ihmisiä, joiden käsiä ei läheisen käsi enää kosketa.

Haatainen viittasi aikaisempiin kouluampumisiin Jokelassa ja Kauhajoella.

Selvästi liikuttuneen oloinen varapuhemies kysyi miksi.

– Tähän kysymykseen ei vielä ole vastauksia. On vain surua, joka on suurin henkensä menettäneen uhrin omaisilla ja läheisillä. Ennen kuin vastauksia saadaan, meidän kaikkien on keskityttävä antamaan kaikki tarvittava tuki avun tarpeessa oleville. Kun saamme vastauksia, niiden mukaisiin toimiin on ryhdyttävä.

Eduskunta esitti myös virallisen osanottonsa Kuopion uhreille ja heidän omaisilleen.