Valviran tutkinnassa 14 tapausta – Yle: Useiden hoivakotiasukkaiden epäillään kuolleen hoitovirheen tai laiminlyönnin vuoksi

Kuka on vastuussa? Jollekin siitä vastuunotosta on maksettu, kuten myös valvonnasta. Molemmat on myös jätetty tekemättä tai ne on tehty rikollisen huonosti. Vastuussa oleville ja valvojille tai tarkastajille maksetaan paljon rahaa sen vuoksi, jotta he voivat kantaa vastuunsa tällaisissa tapauksissa ja maksaa laiskuutensa tai huomattomuutensa aiheuttamat vahingot?

Meillä on kuulemma laki ja oikeus, joiden ansiosta väärintekijät joutuvat muka viimeistään vastuuseen.