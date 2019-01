Valviran lakimies: Lainsäädännön muuttaminen ei välttämättä ratkaise hoivayritysten ongelmia

Asuinkunnassani kunnallinen vanhustenhoito myytiin addentolle kepulaisen ministeri vierailun jälkeen.Kunnan palveluissakin olis ollut korjaamista nyt on asiat paljon huonommin.Työntekijöitä on vähennetty yö hoitajaa ei ole ollenkaan ainoastaan asukkailla on hälytys rannekkeet vartiointi liikkeen vartijat voivat olla kymmenien kilometrien päässä kun tulee hälytys paikalle saapuminen voi kestää tunteja.Kaikki tämä yksityistäminen on nykyisen porvari hallituksen tekosia eli huonoon suuntaan ollaan menossa.