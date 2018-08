Valtiovarainministeri Orpo haluaa kuitata maksumuutokset - suuruusluokka veronkevennykselle 300 miljoonaa euroa

Jos verotettava tulo on 24 000 vuodessa on vero Oulussa asuvalla 2677. Jos verotettava tulo on 48 000/ v niin verot on 11120. Siis tulojen tuplaantuessa verot yl nelinkertaistuu. Verohallituksen sivujen laskuria käyttäen näkee totuuden.

Tulojen kasvaessa verot ja kateellisten määrä kasvavat progressiivisesti.