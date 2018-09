Valtiosihteeri Paula Lehtomäki siirtyy Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi

Keskustapuolue ei tule harrastamaan poliittisia virkanimityksiä jyrähteli muuan siipiveikkojussi oppositiossa ollessaan. Ja katso miten hän on vastannut huutoonsa. Naurettavan puolelle on mennyt niinkuin koko halltuspoliitiikka koko vaalikaudella. Paska-asetuspaula piti pelastaa ensi keväänä uuteen virkaan pääministerin kansliasta. Pääministeri nimittäin menee vaihtoon ja avustajat samantien. Kyllä siipilä on tehnyt suomen ennätyksen vaalipuheitten ja toteuttamansa politiikan välillä. Ei edes toininsimppa yllä niihin sfääreihin.