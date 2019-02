Valtio alkaa kehittää Turun ja Tampereen ratavälejä hankeyhtiöillä – Osakkaiksi toivotaan myös kuntia

Nähtävästi tämä "keskeisten ratavälien operointi" tarkoittaa painotusta suurten keskusten väliseen liikennöintiin ja muu vähäisen liikenteen, mutta edelleen liikennöintitarvetta omaava alue maasta on tavoitteena kuristaa hengiltä.

Kun liikenne on kovin vähäistä, siitä on kannattamattomana luovuttava.

Täytyy tosin visioida sitäkin että keskusten välinen matka-ajan lyhentäminen ei oleellisesti ole sekään kovin merkityksellistä, onko siirtymä

5 tai 2 minuuttia lyhyempi, mutta rahallisesti kyse on miljardeista.

Ehkä sillä 2 minuutilla on jotain merkitystä, niin no laitetoimittajille ja matkalipun myyjälle.

Vaikuttaa jo siltä että tehostamisesta on tullut itsetarkoitus ja päämäärä sinänsä, vaikka todennäköisesti tyytyväisyys olisi taattua

jos liikenneyhteyksiä kehitettäisiin niiden olemassaolo turvaamalla ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

Jotenkin on unohtumassa se aikaisempi periaate kansallisista peruspalveluista, posti, liikenne, viranomaiset, tilalle on tullut erilaiset

kansalaisia ei-palvelevat yritykset, joiden tehtävä on ryöstää ne samat kansalaiset korskeilla luotijunilla ja 2 minuutin matka-parannuksilla.

Onkohan nyt oikeasti unohtunut jo muu kansalaisten elintason ja toimeentulon kehittäminen että voivat näitä myös

käyttää ?

Muutenhan taitavat ne junat kulkea tyhjinä itsekseen ?