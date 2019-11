Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt poliisin tutkimaan, että syyllistyikö kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen tai Suomen Luther -säätiö 15 vuoden takaisella uskonnollisella kirjoituksella rikokseen. Säätiö jakaa yhä vuonna 2004 julkaisemaansa kirjoitusta verkossa.

Poliisi päätti aiemmin, ettei asiassa suoriteta esitutkintaa, koska jutussa ei ole syytä epäillä rikosta.

Valtakunnansyyttäjä arvioi sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia päätyen toiseen tulokseen kuin poliisi. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi, että poliisi toimittaa esitutkinnan asiasta.

Toiviaisen mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. Sen vuoksi poliisin on otettava asia tutkittavakseen.

Esitutkinnan toimittaa Helsingin poliisilaitos.

Valtakunnansyyttäjävirasto tiedotti asiasta maanantaina.

Valtakunnansyyttäjän ratkaisu liittyy Räsäsen kirjoitukseen ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”. Valtakunnansyyttäjäviraston mukaan kyseessä on kirkko- ja yhteiskuntapoliittinen, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto, joka liittyy raamattuun ja sen tulkintaan.

Räsänen kertoi julkisuudessa viime viikolla, että on epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan -rikoksesta myös toisessa yhteydessä.

Räsänen ihmetteli kesäkuussa tviitissään kirkon päätöstä ryhtyä Helsinki Pride -tapahtuman yhteistyökumppaniksi. Räsänen kysyi tviitissään, että miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että "ylpeys ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi".

Räsänen kertoi saaneensa tviittiinsä liittyen kutsun poliisikuulusteluihin 1. marraskuuta eli viime viikon perjantaina.