Valtakunnansovittelija haluaa riitapukarit neuvottelupöytään – Hallitus voisi määrätä valtakunnansovittelijan avuksi poliittisiin lakkoihin

Työmarkkinakiistan osapuolten pitäisi istua nopeasti neuvottelupöytään, valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala sanoo Lännen Medialle.

Hän kertoo olevansa samoilla linjoilla kuin entinen valtakunnansovittelija Juhani Salonius, jonka mukaan (Yle 19.10.) nyt olisi viisasta aloittaa neuvottelut ja palauttaa kolmikantamenettely

– Yhteiskunnassa voidaan käyttää jotakin sovittelijaa välittäjänä. Se on ihan viisasta ja hyvä esitys, Piekkala toteaa.

Laittomat lakot eivät muodollisesti kuulu valtakunnansovittelijalle, mutta tämä voisi silti ottaa osaa niiden sovitteluun.

Tämä perustuu lakiin työriitojen sovittelusta. Sen mukaan valtakunnansovittelijan on muiden tehtäviensä lisäksi "suoritettava muut valtioneuvoston antamat tehtävät".

Valtakunnansovittelijan rooli voisi kasvaa

Entinen valtakunnansovittelija Juhani Salonius kertoo Lännen Medialle, että lakiteksti antaa hallitukselle vapaat kädet harkita myös sitä vaihtoehtoa, että valtakunnansovittelijan rooli ulottuisi koskemaan poliittisia lakkoja.

– En ota kantaa siihen, mikä on viisasta tai ei, mutta juridista estettä ei ainakaan ole. On osapuolten asia, miten he suhtautuisivat käytännössä valtakunnansovittelijan mukaantuloon, Salonius sanoo.

Vuokko Piekkala on samaa mieltä.

– Jos valtioneuvosto määräisi tämän tehtäväksi, yksittäistapauksissa näin voisi varmasti tehdä. Mikään ei sitä estäisi. Olen miettinyt tätä itsekin aiemmin, ja se on visainen kysymys. Hyvä ja mahdollinen idea, joka pitäisi pohtia valtioneuvostossa, Piekkala sanoo.

Hän muistuttaa, että sovittelijakaan ei voi pakottaa sovintoa, jos osapuolet eivät sitä itse halua.

Työrauha vaatii neuvottelua

Tällä viikolla on luvassa poliittisia lakkoja, kun ensimmäisenä Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL on aloittanut maanantaina tiistaihin saakka kestävän lakon. Teollisuusliitto taas on ilmoittanut lakoista torstaista lauantaihin puoleenyöhön asti.

Juhani Salonius toimi valtakunnansovittelijana vuosina 1997–2009. Hän uskoo, että työmarkkinoiden levottomuus jatkuu todennäköisesti pitkään.

– Periaatteessa asia on kirkas ja selkeä. Hallitus ja eduskunta vastaavat omista tehtävistään, ja ay-liike ajaa ja valvoo omia etujaan lain sallimissa puitteissa. Se ei poista riidan aihetta eikä levottomuutta, joka on työmarkkinoilla.

Rauhanomainen ratkaisu kiistaan edellyttää Saloniuksen mielestä neuvottelua.

– Jos se ei johda tulokseen, hallituksella ja eduskunnalla on vapaat kädet tehdä omat ratkaisunsa. Työrauhan kannalta parempi olisi, että jokin yhteisymmärrys saataisiin, Salonius sanoo.

– Nyt osapuolet ovat ilmoittaneet ymmärtääkseni, etteivät he ole kiinnostuneita sovittelusta tässä asiassa. Katsotaan, miten tämä tästä kehittyy.

Kolmas tie voi aueta

Juhani Salonius on ehdottanut, että työmarkkinakiistassa valittaisiin "kolmas tie".

– Nyt ollaan asemissa, joista kumpikaan ei liikahda mihinkään. Kolmas tie olisi se, että edellytettäisiin työtaistelussa mukana olevilta järjestöiltä ja tahoilta uusia ehdotuksia pienyrityksen työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Ehdotuksia luulisi olevan vaikka kuinka paljon, Salonius sanoo.

Kolmas tie saattaa olla aukeamassa. Verkkouutiset kertoi maanantaina, että työmarkkinaosapuolet ovat ehdottamassa hallitukselle irtisanomislain korvaamista määräaikaisuuden helpottamisella pienissä yrityksissä. Käytännössä alle kymmenen hengen yritykset saisivat tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Verkkouutisten mukaan palkansaaja- ja työnantajajärjestöt edellyttävät, että vastavuoroisesti hallitus sitoutuisi vetämään pois irtisanomislakiesityksensä. Ammattiliitot lopettaisivat työtaistelutoimenpiteet, jos hallitus luopuisi lakiesityksestä.

Lakiesitys on tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana, eikä sitä ole annettu vielä eduskunnalle. Verkkouutisten mukaan työmarkkinakeskusjärjestöt eivät ole vielä hyväksyneet sovintoesitystä, eikä sitä ole esitetty hallitukselle virallisesti.