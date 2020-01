Valtakunnallisissa puhelinpalveluissa tuntuu aina olevan "juuri nyt ruuhkaa" – ajetaanko ihmisiä tällä tavoin verkon itsepalveluihin?

Tämä justiin on naurettavaa kun uutisoidaan että näin ja näin moni käyttää jo tätä verkkopalvelua.. no pakko kai se on käyttää kun muuta palvelua ei ole olemassa. Kaikki ihmiset käyttäisivät mieluummin palvelua jossa ihmisen voi kohdata kasvokkain mutta tämä ihme "verkkopalvelu" buumi ajaa ihmiset tilanteeseen jossa ei voi sairastaa , hoitaa pankki asioita , hoitaa yleensä mitään asioita --> kaikki jää hoitamatta!