Valio määrättiin maksamaan miljoonakorvaukset paikallismeijereille – summa kuitenkin paljon pienempi kuin alkuperäinen yli 40 miljoonan euron vaade

Valio joutuu korvaamaan Osuuskunta Maitomaalle 4,5 miljoonaa euroa ja Osuuskunta Maitokolmiolle 3,5 miljoonaa euroa. Helsingin käräjäoikeuden päätös liittyy oikeuskäsittelyyn, joka koski Valion perusmaidon hinnoittelua lähes kymmenen vuotta sitten.

Perusmaidoilla tarkoitetaan rasvatonta maitoa, ykkösmaitoa, kevytmaitoa ja täysmaitoa.

Valio joutuu maksamaan myös korvaussummien korot keväästä 2013 alkaen sekä kummallekin meijerille erikseen yli 300 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Kantajien vaatimukset ylimääräisten lainojen korko- ja hoitokulujen korvaamisesta sekä tuottokorkoa vastaavan vahingonkorvauksen tuomitsemisesta käräjäoikeus hylkäsi.

Maitomaa vaati korvauksia alun perin yli 17 miljoonaa euroa ja Maitokolmion arvio aiheutuneesta vahingosta oli yli 10 miljoona euroa.

Paikallismeijereiden vahingonkorvausvaatimukset Valiolta nousivat alun perin yhteensä yli 40 miljoonaan euroon. Valio pääsi kuitenkin vuoden alussa sopuun asiasta Osuuskunta Satamaidon ja Ilmajoen Osuusmeijerin kanssa.

Suuremman kokoluokan meijerijätti Arlan kanssa Valio teki sovintoratkaisun jo kesällä 2018.

Oikeus: Tarkoitus syrjäyttää

Käräjäoikeuden mukaan Valiolla on ollut vahingonkorvausvelvollisuuden edellyttämä tuottamus, koska Euroopan unionin oikeuden tehokkuusperiaate edellyttää, että kansallisessa hallinnollisessa menettelyssä todettu kilpailurikkomus on otettava vahingonkorvausta koskevan päätöksen perustaksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi Valiolle vuonna 2016 määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä noin 70 miljoonan euron seuraamusmaksun.

KHO katsoi, että Valion tarkoituksena oli syrjäyttää markkinoilta ainakin kovin kilpailijansa Arla.

– Tässä asiassa esitetty selvitys osoittaa, että Valio Oy:llä, joka on myöntänyt hinnoitelleensa perusmaitonsa alle kokonaiskustannustensa, on ollut saalistustarkoitus. Selvitys osoittaa, että Valio Oy on hinnoitellut perusmaitonsa alle keskimääräisten muuttuvien kustannustensa, mikä sinällään osoittaa tuottamusta, todetaan käräjäoikeuden tiedotteessa.

Ei niin suurta vahinkoa

Käräjäoikeus on arvioidessaan pienmeijereille kilpailunrajoituksella aiheutuneen vahingon määrää ottanut huomioon, että niiden esittämä taloustieteellinen todistelu on perustunut monilta osin virheellisiin oletuksiin.

Alkuperäinen arvio aiheutuneesta vahingosta ja samalla alkuperäiset korvausvaateet olivat käräjäoikeuden mukaan liian korkeita.

– Todisteena esitetyt Osuuskunta Maitomaan ja Osuuskunta Maitokolmion tilinpäätöstiedot osoittavat, että saalistushinnoittelu on vaikuttanut merkittävästi niiden liiketoimintaan ja aiheuttanut niille vahinkoa. Tilinpäätöstietojen perusteella kantajille aiheutunut vahinko ei käräjäoikeuden käsityksen mukaan ole kuitenkaan voinut olla lähellekään niiden esittämien korvausvaatimusten suuruinen, käräjäoikeus arvioi.

Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudessa. Valio ei kommentoinut asiaa tiistaina enempää.