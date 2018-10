Mitähän tuolla rakenteiden korjaamisella yritetään sanoa, valesokkelia ei voi 'korjata'. Jos sinne pääsee kosteutta, on talon tulevaisuus siinä. Olen nähnyt useampia yrityksiä 'puhdistaa' homehtunutta valesokkelia ja parhaimmillaan samaa on tehty useampaan kertaa tuloksetta. Valesokkeli on älytön riski, jonka ostaja kantaa. En ottaisi itse tuota riskiä ikinä.