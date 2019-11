Vakuutuspetoksia tehtiin 13 miljardin euron edestä vuonna 2017 – Vakuutusalan eurooppalainen kattojärjestö teki selvityksen

Vakuutuspetosten syynä on vakuutusyhtiöiden oma välinpitämättömyys, korvaukset maksetaan tutkimatta tarkemmin asiaa. On helppoa korottaa vakuutusmaksua sen perusteella että vahinkojen määrä on kasvanut. Vakuutusyhtiöt syyllistyy tavallaan tällä tavoin rikosten peittelyyn.