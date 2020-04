Väkivaltaiset ääriliikkeet toimivat koko maan alueella – antisemitismi on nostanut päätään viime vuoden aikana

Väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnasta on havaintoja eri puolilta Suomea. Väkivaltaisen ulkoparlamentaarisen äärioikeiston toimintaa on kaikkien poliisilaitosten alueella.

Väkivaltaisen äärioikeiston uhka ilmenee esimerkiksi spontaanina katuväkivaltana, joka kohdistuu vihollisiksi koettuihin henkilöihin, jotka voivat valikoitua uhriksi sattumanvaraisesti. Väkivaltaisen äärioikeiston herättämä pelko ja turvattomuuden tunne voivat myös heikentää arjen turvallisuutta erityisesti alueilla, joissa näiden ryhmien toiminta on näkyvää.

Joillain alueilla on havaintoja myös väkivaltaisten ulkoparlamentaaristen äärivasemmistolaisten ryhmien, lähinnä anarkistien ja antifasististien, toiminnasta. Tiedot käyvät ilmi sisäministeriön väkivaltaisen ekstremismin tuoreesta tilannekatsauksesta.

Jihadistijärjestö ISIS muodostaa edelleen globaalin uhan. Monimutkainen Syyrian ja Irakin konfilikti on osoittanut, että kansainvälisillä tapahtumilla voi olla merkittävä radikalisoiva ja mobilisoiva vaikutus myös Suomen sisäiseen tilanteeseen.

Suurimman terrorismin uhkan muodostaa radikaali-islamistinen terrorismi. Terrorismin uhka Suomessa on edelleen suojelupoliisin neliportaisen asteikon toisella tasolla eli kohonnut. Sen mukaan Suomessa on merkittävää terrorismin tukitoimintaa ja tunnistettuja henkilöitä sekä ryhmiä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku.

Vihapuhe ja antisemitismi kasvussa

Vihapuhe on lisääntynyt, ja se luo kasvualustaa väkivaltaiselle ekstremismille ja radikalisoitumiselle. Väkivaltaiset ääriryhmät levittävät vihapuhetta tavoitteena saada lisää tukijoita aatteilleen.

Väkivaltaan yllyttävä vihapuhe on vaarallista, sillä se voi kannustaa yksittäisiä henkilöitä toteuttamaan väkivaltaisia tekoja. Vihakampanjoilla ja maalittamisella pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan laajemmin.

Myös antisemitismi on nostanut päätään viime vuoden aikana. Ensisijaisesti antisemitismi näyttäytyy Suomessa juutalaisvastaisena retoriikkana, propagandana, ilkivaltana ja väkivallan uhkana. Euroopassa on juutalaisiin kohteisiin kohdistettu terrori-iskuja.

Suomessa toimii muutamia avoimesti juutalaisvastaisia äärioikeistolaisia ryhmiä, joista selkeimmin antisemitistinen on Pohjoismainen Vastarintaliike.