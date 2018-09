Väkivaltaa kokeneet miehet kohtaavat yhä vähättelyä

Henkinen väkivalta sattuu kovemmin ja sitä pahemmin, mitä näkymättömämpää se on. Konkreettisen väkivallan uhrin on helppo uhriutua, mutta hienovaraista henkistä väkivaltaa ei uhri edes tunnista, ennen kuin itsetunto on rikki, jolloin on jo liian myöhäistä tehdä itselleen mitään rakentavaa.