Vakavin turvallisuusuhka Suomelle on sota – viestintäverkkojen häiriöt ja ydinvoimalaonnettomuus myös kärkipäässä

Paras keino estää sota, on varustautua sen varalle. Onhan se tavallaan tyhmää ostaa tavaraa sen vuoksi ettei niitä koskaan tarvittaisi. Nurinkurisibta on että mitä enemmän sotatavaraa ostetaan, sitä epätodennäköisempää niiden tarve on. Hassua kyllä, mutta niin se vain on.

Vähän sama kun joku treenaa muskeleita niin että näkyy päälle, niin ei joudu läheskään niin herkästi tönityksi kuin himpula pikkukaveri.