"Väittely lihantuotannon eroista vie väärään suuntaan" – Suomessakin tarvitaan nopeita muutoksia ruokavalioon jo terveyssyistä, sanoo norjalaisasiantuntija

Lihahan on erityisesti vanhoille ihmisille opetettu aikoinaan proteiinin lähteenä.

Totuus on se, että kaikki proteini on kasvipohjaista.

Lihasta saadusta proteiinista eläin on vain "välikäsi/maha"....välittäjä!

Siis lehmä syö kasviksia ja sen siitä saama proteini välitty osittain pihvin syönnin yhteydessä "HomoSäpisijään", eli ihmiseen.

Urheilijoiden tulokset paranevat kasviruokavaliolla, jopa voimailussa ja vapaaottelussa, joka on minulle yhä "dorgan" hommaa katsella.

Sitä vaan, että maapallon pinta ala ei riitä kaikkien ruokkimiseksi elukoilla.

...ja nyt siis osataan kaikki sanoa, että "proteiini" ei riitä syyksi karjatalouden paisuttamiseksi.