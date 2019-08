Vadelman ja pensasmustikan sato on myöhässä, mutta marjaa riittää tänä vuonna pitkälle syyskuuhun

Vadelman ja pensasmustikan satokaudesta on tänä vuonna tulossa pitkä. Pensasmustikan sadosta odotetaan hyvää, mutta normaalia myöhäisempää.

Pensasmarjojen sato jatkuu uusien viljelytekniikoiden ansiosta pitkälle syyskuulle.

Raakileita on yhä pensaissa, ja marjoja kypsyy vielä syyskuussakin kaikilla viljelmillä.

Kesän viileä sää on viivästyttänyt pensasmarjojen satoa. Pilviset säät ja kylmät yöt heinäkuussa hidastivat myös kasvutunneleissa tuotettavan vadelman kypsymistä. Lyhyt hellekausi heinäkuussa ei kypsyttänyt marjoja toivotulla tavalla.

Erityisen hidasta pensasmarjojen kypsyminen on ollut Itä-Suomessa, missä on tänä vuonna ollut erityisen koleaa. Marjojen kypsyminen on vasta nyt päässyt vauhtiin.

Maan lounaisosassa poiminta alkoi heinäkuun lopulla.