Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä – eduskunnassa täpärääkin täpärämpi äänestys

Suomen eduskunta kiusaa ihan turhaa vaasalaisia ja yleensä rannikon ruotsinkielisiä.Kyseessä on kuitenkin käytännössä ainoa oikeasti ruotsinkielinen sairaala koko Suomessa. Asiaan palataan viimeistään, kun seuraava eduskunta kokoontuu syksyllä. Ruotsinkielisillä on oikeus saada hoitonsa omalla kielellään. Tästä on olemassa oikein tasavallan presidentinn lausuman kirjaus pöytäkirjassa. Seinäjoella ei osata samanlaista ruotsinkieltä kuin rannikkoalueella. Seurauksena saattaa olla pahoja hoitovirheitä ja jopa kuolemantapauksia, jos lääkäri ja potilas eivät ymmärrä toisiaan.