Säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisen äkkikuoleman, verenpainetaudin sekä muistisairauksien vaaraan, mutta saunominen yksistään ei riitä.

Suomalaistutkijat julkaisseet kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa 30 tutkimusta saunan terveysvaikutuksista, mukana tuhansia suomalaisia.

Sauna se on talonpojan apteekki, sanoo vanha sananlasku.

Jos ei tänä päivänä ihan apteekki, niin aikamoinen terveyskioski kuitenkin.

Tutkijat Tanjaniina Laukkanen ja professori, kardiologi Jari Laukkanen ovat keskittyneet uudessa tietokirjassaan saunan hyvää tekeviin vaikutuksiin.

Sauna, keho ja mieli -nimiseen teokseen on koottu tietoa monesta eri saunatutkimuksesta.

– Uusin tutkimustieto osoittaa, että säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisen äkkikuoleman, verenpainetaudin sekä muistisairauksien vaaraan, Jari Laukkanen kertoo.

Stressi helpottaa

Säännöllisellä saunomisella näyttäisi olevan vaikutusta hengityselimistön sairauksien riskiin sekä matala-asteisiin tulehduksiin.

Tämän lisäksi on näyttöä, että saunominen sopisi myös korkeamman riskin omaaville henkilöille, joilla on valtimosairauksien vaaratekijöitä.

– Jo puolen tunnin saunominen voi laskea verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa. Stressi näyttää helpottavan usein saunoessa, minkä suomalaiset saunojat ovat tienneetkin.

Oman tuntemuksen mukaan

Puoli tuntia saunomista voi tuntua pitkältä ajalta varsinkin pienessä sähkösaunassa.

Auttaako 10-15 minuutin saunominen?

– Jollekin voi riittää lyhyempikin aika kuin puoli tuntia. Se ei tarkoita sitä, että löylyssä pitäisi olla yhtäjaksoisesti puoli tuntia, tuossa on huomioitu myös normaalisti toteutuva vilvoittelu.

Laukkanen tähdentää, että jos saunoja ei ole tottunut olemaan pitkään löylyissä, niin ei kannata saunoa puolta tuntia, vaan oman tuntemuksen mukaan.

Saunatutkimus ei ole vain suomesta alkanutta, sillä sitä on tehty myös Australiassa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa ja muuallakin maailmassa. Saunoja on kovin monenlaisia.

Säännöllisyys tärkeää

Kuinka usein viikossa pitäisi saunoa?

– Tarkkaa suositusta en pysty antamaan. On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan parhaimmat saunan terveysvaikutuksia saavuttivat ne ihmiset, jotka saunovat vähintään neljä kertaa viikossa. Saunominen 2-3 kertaa viikossa voi tuottaa joitakin suotuisia terveysvaikutuksia ja vähentää stressiä.

Laukkanen korostaa, että niin saunomisessa kuin monessa muussakin terveyden kannalta tärkeässä asiassa kuten liikkumisessa ja ruokavaliossa vaikutus ei kestä kovan kauan, ellei se ole säännöllistä.

– Ei liikkumisessakaan kerran viikossa tehty suoritus tahdo riittää.

Oikea lämpötila tärkeä

Mikä on sopiva lämpötila terveysvaikutusten kannalta?

– Keskeiset tutkimustulokset perustuvat suomalaiseen saunaan, jossa lämpötila on noin 80 asteen korvilla. Se on hyvä nyrkkisääntö. Lämpötilan ei tarvitse olla 90 astetta tai sen yli. Toisaalta, jos puhumme 60 asteesta, niin näin alhaisessa lämpötilassa vaikutukset eivät ole ehkä yhtä hyvät, eikä tätä ole edes tutkittu.

Onko eroa, jos saunoo puulämmitteisessä saunassa, sähkö- tai infrapunasaunassa? Entä savusauna?

– Ei ole eroa, mutta lämmön pitäisi nousta 80 asteen pintaan. Epäilen, ettei infrapunasaunassa ole sellaista lämpötilaa.

Älä muuta lääkitystä

Voiko saunominen korvata lääkkeiden käyttöä?

– Ei. Saunoja ei saa vähentää tai jättää lääkkeitä sen takia, että saunomiselle on todettu olevan terveysvaikutuksia. Saunomisen vaikutus voi olla yksittäiseen henkilöön pieni, mutta laajoissa väestötutkimuksissa hyödyt tulevat esille.

Laukkanen jatkaa, että saunatutkimuksissa on perehdytty verenkiertoelimistön sairauksiin.

– Jos saunomisella saadaan pienikin vaikutus verenpaineeseen, niin alhaisempi verenpaine voisi siten suojata tietyiltä verenkiertoelimistön sairauksilta.

Rajoitukset saunallekin

Milloin ei ole syytä mennä saunaan?

– Kuumeisena saunominen on kielletty. Jos saunoja on tuntenut rintakipuja, niin saunaan ei pidä mennä. Jos saunojalla on akuutti infektio, tai jos hän on päihtynyt, niin saunakielto pätee.

Monen tekijän summa

Voiko sydänperäisiä sairauksia ehkäistä saunomiselle, jos tiedetään, että suvussa esiintyy näitä sairauksia?

– Pitää tehdä muutakin kuin saunoa, eli liikkua, syödä terveellisesti ja omata terveelliset elämäntavat. Ei voida tuudittautua siihen, että saunan löylyt hoitavat sukurasitteen, tai ovat ennaltaehkäiseviä. Kyse on monen tekijän summasta.

Ei vain saunomalla

Kirjan tekijät korostavat, etteivät he halua antaa sellaista kuvaa, että ainoastaan saunomalla voi parantaa sairauksia.

– Kaikkein vannoutuneimmat saunaihmiset haluaisivat, että sauna nostettaisiin esille terveyden vaalijana. Tässä kirjassa saunaa asetetaan oikeaan perspektiiviin suhteessa moniin muihin tärkeisiin ja paremmin tutkittuihin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Rentouttava tapa

Tosin tutkijat myöntävät, että sauna on tutkitusti varsinainen terveyskylpylä.

– Se antaa ihmiselle monenlaista hyvinvointia, kantaa muistoja ja kulttuurisia merkityksiä. Saunominen kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin liikunta, hyvät ihmissuhteet, terveellinen ruoka ja lepo. Saunominen voi olla parhaimmillaan rentouttava elintapa, joka edistää sydänterveyttä, Laukkanen tiivistää.

Tutkimusta muuallakin

Saunatutkimus ei ole vain suomesta alkanutta, sillä sitä on tehty myös Australiassa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa ja muuallakin maailmassa. Saunoja on kovin monenlaisia.

– Tärkeimpiä tuloksia on kerätty kirjaamme. Omissa tutkimuksissamme on ollut mukana satoja, jopa tuhansia suomalaisia.

Kaikkiaan kirjoittajat ovat julkaisseet kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa 30 tutkimusta saunan terveysvaikutuksista.