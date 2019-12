Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista uskoo Sanna Marinin onnistuvan pääministerinä

Sosialistihallituksen perusta on rakennettu huolimattomalle perustalle. Hallituksen ministerit ovat ryhmä poliittisesti kokemattomia henkilöitä. Olisin halunnut nähdä ministereiden joukossa kokeneita ja taitavaksi nähtyjä poliitikkoja. Demareilta löytyy hyviä ja kokeneita poliitikkoja.

Onneksi kansalaiset osaavat seuraavissa vaaleissa äänestää jaloillaan. Välikysymyksen tekemistä ei pitäisi hävetä eikä se ole häpeällinen asia. Välikysymys on demokratiaa ja joka kuuluu demokratiaan. Opposition pitäisi hävetä välikysymyksen tekemistä? Pitäisikö myös äänestäjien hävetä kun ovat äänestäneet eduskuntaan opposition kansanedustajia?

Alkutyö on vasta pääministerillä. Tähdenlennon näkeminen taivaalla on ohi kiitävä häikäisevä hetki. Tällä hetkellä pääministeri on se häikäisevän kirkas tähti muiden tähtien rinnalla hallituksessa.