Uutissuomalainen: Lääkärit haluaisivat, että alkolukkoja määrättäisiin yhä useammalle

Hinnastahan se on kiinni. Mitäpä jos ajokortin hankintamaksua lisättäisiin, joku sata euroa, ja niistä muodostettaisiin rahasto alkolukkoja varten. Rahastoon kertyisi vuosittain huomattava rahamäärä. -Niin, väärinhän se on lakia noudattavia kohtaan, mutta niin on esim. Yleverokin, joka on sälytetty lähes kaikille.