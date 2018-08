Turun hovioikeus alkoi tänään käsitellä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamista. Kymmeneltä aamupäivällä alkanut käsittely veti Turun tuomiokirkon liepeillä sijaitsevalle oikeustalolle runsaasti mediaa ja jonkin verran muuta yleisöä.

Pirkanmaan käräjäoikeus lakkautti marraskuussa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja muun muassa sen nettikauppaa pyörittävän Pohjoinen perinne ry:n. Käräjäoikeus katsoi, että uusnatsijärjestö ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin.

Vastarintaliikkeen vastuuhenkilöt ja Pohjoinen perinne ry valittivat ratkaisusta. Hovioikeudessa paikalla oli kaksi valittajista ja heidän yhteinen avustajansa. Valituksessaan hovioikeudelle vastarintaliikkeen vastuuhenkilöt ja Pohjoinen perinne ry vaativat päätöksen purkamista vedoten muun muassa siihen, että hyvä tapa on määritelty epätäsmällisesti.

Koska asia jatkuu hovioikeudessa eikä siten ole vielä lainvoimainen, järjestö on saanut jatkaa toimintaansa toistaiseksi.

Hovioikeuskäsittelyn aluksi todettiin, ettei asian sopimiselle ilman oikeudenkäyntiä ole edellytyksiä. Poliisihallitus on vaatinut PVL:n lakkauttamista ja katsoo, ettei asiaa voi sopia, ellei yhdistys lakkauta itseään. Oikeudenkäyntiä on suunniteltu kaksipäiväiseksi, ja henkilötodistelua on tarkoitus kuulla vasta huomenna.