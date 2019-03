Uusilla matkustajakonetyypeillä on ollut historian aikana ongelmia – Suomessakin liikennöidään onnettomuuksiin joutuneella konetyypillä

Myös uusilla matkustajakonetyypeillä on ollut historian aikana onnettomuuksia ja ongelmia. Lentomatkustajan ei ole helppoa saada ennen lentoa tietoa siitä, millä konetyypillä lento hoidetaan.

Maailmalla on joutunut lento-onnettomuuteen lyhyen ajan kuluessa kaksi uutta Boeing 737 MAX 8 -matkustajakonetta. Etiopiassa, Kiinassa ja Indonesiassa on asetettu konetyypille lentokieltoja. Konetyypillä lennetään Suomeenkin ja esimerkiksi Norwegian myös Oulun lentokentälle. Norwegian kertoo käyttävänsä koneitaan normaalisti ja seuraavansa Boeingin ja ilmailuviranomaisten ohjeita ja suosituksia.

Voidaanko konetyyppi asettaa lentokieltoon myös Suomessa, lentoturvallisuutta Suomessa valvovan Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu?

– Meidän roolimme on tässä vaiheessa hyvin vähäinen. Suomalaisilla lentoyhtiöillä ei ole tätä Boeing 737 MAX- lentokonetyyppiä käytössä. Jos on epäilys siitä, että on jokin erityinen ongelma, lentokonetyypin voi asettaa lentokieltoon tai sille voi asettaa rajoituksia konevalmistaja, tyyppihyväksyntäviranomainen eli tässä tapauksessa USA:n FAA tai sitten lentoyhtiön toimintaa valvova kansallinen viranomainen. Suomessa viranomaiset eivät siis voi asettaa tätä konetyyppiä lentokieltoon, koska meidän yhtiöillämme ei ole tätä konetyyppiä. Lentoyhtiökin voi itse ryhtyä toimenpiteisiin, kuten Etiopiassa on nyt ryhdytty.

Kuinka järeä toimenpide lentokielto on?

– Se on kyllä äärimmäinen toimenpide. Sen pitää perustua faktoihin, mutta ilmailuyhteisö on konservatiivinen ja asiat pyritään ottamaan varman päälle. Nyt on toimittu epäilyjen varassa, eli odotetaan ilmeisesti näyttöä konetyypin turvallisuudesta. Kiinassa maan viranomainen asetti koneen käyttökieltoon. En tiedä, onko heillä enemmän tietoa kuin muilla. Pahimmillaan näissä asioissa on myös ilmailupolitiikkaa. Oman maan tuotteen asettaminen lentokieltoon on aika rankka toimenpide. Toisen maan tuotteen asettaminen lentokieltoon on huomattavasti helpompaa.

Millä tavoin suomalaiset viranomaiset seuraavat asiaa?

– Kyllä me tietysti Traficomissa kovasti seuraamme tilannetta. Kysymyshän on ensi sijassa kansalaisten, matkustavan yleisön luottamuksesta lentoliikennejärjestelmään. Me tietysti toivomme, että asianmukaiset tahot eli valmistaja, tyyppihyväksyntäviranomainen ja kansalliset viranomaiset ja lentoyhtiöt kantavat vastuunsa ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, jos syytä ilmenee.

– Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA kerää informaatiota ja jakaa sen edelleen kansallisille viranomaisille. Toivon kovasti, että Euroopassa reagoidaan yhtäläisellä menettelyllä.

Onko tavallisella lentomatkustajalla aihetta huoleen?

– Suomeen lentää kymmenkunta lentoyhtiötä tällä konetyypillä. Kysymys on maailman yleisimmän matkustajakoneen Boeingin 737:n uusimmasta kehitysversiosta. On matkustajan oma asia arvioida turvallisuutta. Henkilökohtaisesti olen edelleenkin valmis nousemaan MAX 8-tyypin koneeseen.

Miten matkustaja voi tietää, mihin konetyyppiin hän on nousemassa?

– Matkustajan matkavarauksessa ja -dokumentaatiossa ilmenee joissakin tapauksissa konetyyppi. Pakollista konetyypin ilmoittaminen ei ole. Matkustajan ei ole helppoa saada selvyyttä asiasta.

Kuinka harvinaista on, että uudelle koneversiolle sattuu onnettomuuksia?

– Historiassa on ollut onnettomuuksia tai ongelmia uusilla konetyypeillä. Muistan erityisesti Boeing 787 -koneen, jolla oli alussa akkujen kanssa ongelmia. Koneet olivat maadoitettuna aika tovin. Uusien konetyyppien ongelmia katsotaan erityisesti suurennuslasilla.

Onko Suomessa koskaan asetettu lentokieltoja?

– 1950-luvulla on taidettu asettaa Suomessa valmistettuja sotilasilmailuun käytettäviä pienkoneita ainakin hetkelliseen lentokieltoon. Matkustajakoneiden lentokieltoja en muista asetetun. Pakollisia tarkastuksia ja rajoituksia on asettu.