Uusia korontartuntoja todettu 78, kuolemia kymmenen lisää – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia varmistettuja tartuntoja

Edelleen liikeellä on kaikenlaista lievää flunssaa (pikkuisen nuhaa, kurkkukipua tai yskää) jota saattaa kestää montakin viikkoa, erityisesti jälkiyskää. Harva jaksaa pikkuyskän vuoksi viikkotolkulla karanteenissa pysyä ihan vaan varmuuden vuoksi, vaikka nyt olisi hyvä olla tartuttamatta mitään virusta, mutta sitä ei pidetä hyväksyttävänä tekosyynä töiden laistamiseen. Olisi olisi ihan hyvä testailla, josko siitä joukosta löytyisi koronaa kantava. Vaikkei löytyisi, niin saataisiin tilastollista tietoa, mikä oire ei ole koronaa. Kapasiteettia kun kuulemma jo on yli tarpeen ja tikkujakin on tullut ja rajoittavana tekijänä on testeihin määrättyjen lukumäärä.