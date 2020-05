Uusia koronavirustartuntoja todettu koko maassa 73 kappaletta – kuolleiden määrä nousi kymmenellä

Suomessa on nyt todettu yhteensä 5327 koronavirustartuntaa, kertoo THL. Viimeisen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on todettu 73 kappaletta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 240 ihmistä. Kuolemantapausten määrä nousi sunnuntaista kymmenellä.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen määrä on pysynyt samana muutaman päivän ajan. Uusista tartunnoista kerrottiin alueella viimeksi lauantaina. PPSHP:n alueella koronavirustartuntoja on yhteensä 128 kappaletta, joista suurin osa on Oulussa.

Oulussa on todettu 89 koronavirustartuntaa, Kempeleessä viisi, Iissä yhdeksän ja Nivalassa viisi. THL listaa vain ne kunnat, joissa on yli viisi koronavirustartuntaa.

PPSHP kertoi maanantaina, että OYSissa on hoidettavana yhteensä viisi henkilöä koronaviruksen vuoksi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustartuntoja on todettu 120 kappaletta. Tartunnoista 51 on todettu Kemissä, 38 Torniossa, 25 Ylitorniolla ja kuusi Keminmaassa.

Lapissa tartuntoja on 70 ja Kainuussa 69. Lapin koronavirustartunnoista 26 on Kittilässä, 23 Rovaniemellä ja 18 Kolarissa. Kainuun tartunnoista 27 on Kajaanissa, 25 Sotkamossa ja seitsemän Kuhmossa.

THL:n tuoreiden tietojen mukaan koko maassa on sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi yhteensä 197 henkilöä. Heistä 49 on tehohoidossa.

OYSin eritysvastuualueella sairaalahoidossa on 18 henkilöä, joista kuusi tehohoidossa. Kuolleita alueella on kaikkiaan yhdeksän. Eritysvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Alla olevan grafiikan latautuminen voi kestää hetken.