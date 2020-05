Uusia koronatartuntoja todettu 161 – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Espanja kertoi että uusia tapauksia oli tänään 685. Se on väkilukuun nähden alle puolet Suomen 161 uudesta tartunnasta. Norjassa uusia tapauksia oli 50.

Miten on mahdollista että Suomi on jäämässä Euroopan rupusakkiin uusissa tapauksissa? Kuka vielä väittää, että STM on onnistunut tehtävässään?