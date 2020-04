Uusia koronatapauksia todettu 111, Suomessa yhteensä 4395 varmistettua tartuntaa

Nämä luvut eivät Hallitukselle kelpaa. Ne tuntuvat sille olevan myrkkyä.Lisää tartuntoja on saatava. Suurella rahalla tehtiin Koronalle lisää hoitopaikkoja. Tyhjäkäynti ei nyt vain sovi.Täysi kapasiteetti on saatava käyttöön.

Pienimmät joukostamme uhrataan tämän vajaakapasiteetin purkajiksi.

Se toki aina tiedetty kuinka lapsivihamielinen ViherVasemmisto on aina ollut. Tämä kyllä ylittää kaikki aiemmat tekemiset.



Helpompi ja joutuisampi tapa joutopaikkojen täyttämiseen toki on. Pannaan Supertartuttajat liikkeelle !