Uusia kirurgisia maskeja kuljettanut kone saapui Kiinasta, ministeriö päättää suojainten jaosta testauksen jälkeen

Onko aiemmin , siis normaaliaikana tilattu maskeja muista yrityksistä, kuin nämä, joista on nyt noussut haloo. Onhan näilläkin käyttöä. Onko VTT aiemmin testannut maskeja, joita on tullut sairaalakäyttöön ja mikä se teholuokitus on silloin ollut. Mikä on nyt? Onko muuttunut koronan vuoksi.? Onko HVK ollut tietoinen , jos on muuttunut? Onko ministeriö informoinut HVK muutoksista? Paljon on kysymyksiä, vähän saatu vastauksia.