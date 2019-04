Uusi yksityistielaki lopettaa kunnan hoitaman tien kunnossapidon monin paikoin, muutos on toivottu – "Nykyinen tilanne aiheuttaa paljon epäselvyyttä"

Uinuvien tiekuntien on herättävä saadakseen avustusta.

Uusi yksityistielaki lopettaa kunnan hoitaman tien kunnossapidon monin paikoin. Jatkossa avustus annetaan monessa kunnassa rahallisesti, mutta vain järjestäytyneille tiekunnille.

Suomen tieyhdistyksen erityisasiantuntija Jaakko Rahja sanoo, että muutos on toivottu.

– Nykyinen tilanne aiheuttaa paljon epäselvyyttä. Tiekunta on tienpitäjä ja lähtökohtaisesti vastuussa mahdollisista tien huonosta kunnosta johtuvista vahingoista, vaikka tien kunnossapidosta vastaisikin kunta. Aina niin ei kuitenkaan ole.

– On tapauksia, joissa kunta on jopa vuosikymmeniä vastannut yksityistien kaikesta kunnossapidosta. Tiekunnalla ei ole toimintaa, ja sen päättäjät ovat voineet jopa kuolla. Tällöin on kohtuullista, että juridinen vastuu tiestä on kunnalla.

Rahja toivoo, että kunnat luopuisivat kokonaan yksityisteiden hoidosta, jopa niiden talvikunnossapidosta, ja avustaisivat järjestäytyneitä tiekuntia rahallisesti. Kun tiekunnat valitsevat itse urakoitsijat ja valvovat itse työn laatua, vastuukysymyksetkin selkeytyvät.

Oulun kaupungin kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää kertoo, että Oulussa vanhat sopimukset yksityisteiden kunnossapidosta sanottiin irti viiden kunnan yhdistyessä.

– Sopimuskäytäntö oli hyvin kirjava. Kaupunki on vuoden 2015 jälkeen huolehtinut vain teiden aurauksista. Lisäksi on avustettu vilkkaimpia yksityisteitä erityiskohdeavustuksilla järjestäytyneitä tiekuntia perusparannusavustuksilla.

Yhdyskuntalautakunta esittää nyt kaupunginhallitukselle siirtymistä pelkästään rahallisiin avustuksiin, joita voivat siis saada vain järjestäytyneet tiekunnat.

Oulussa kaupungin maksama talviauraus on myönnetty noin 250 tiekunnalle, joiden teillä aurauskilometrejä kertyy noin 460. Yksityisille kiinteistöille johtavia kulkuteitä on aurattu noin 260 kilometriä. Kaikkiaan yksityistieavustuksiin on käytetty rahaa vuosittain noin 600 000 euroa.

Mäenpääkin odottaa uudistuksen selkeyttävän tilannetta yksityisteillä.

– Oulussakin on lukuisia uinuvia tiekuntia, joille kaupungin hoitama tien auraus on riittänyt. Olemme joutuneet antamaan niille kehotuksia tien varren vesakoiden raivaukseen ja ojien sekä rumpujen kunnostuksiin. Jatkossa uinuvien tiekuntien on järjestäydyttävä, jotta ne saisivat avustusta auraukseen.