Uusi tutkimus: Ihmisen hermosolujen kasvusuuntaa on mahdollista ohjata – Oulun yliopiston tutkijat mukana hankkeessa

Tuoreen tutkimustuloksen mukaan hiilinanoputkien avulla on mahdollista ohjata ihmisen hermosolujen kasvusuuntaa, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa. Mahdollisuus hallita hermosolujen kasvua avaa uusia mahdollisuuksia neurotieteeseen.

Oulun yliopiston Mikroelektroniikan tutkimusyksikön tutkijat ovat selvittäneet asiaa yhdessä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksessa saatua tietoa voi olla mahdollista hyödyntää selkäydin- ja ääreishermostovammojen uusissa hoitomenetelmissä. Tämän tyyppisissä vammoissa haasteena on hermosolujen kasvattaminen tiettyyn suuntaan.

– Tuloksemme osoittavat, että kun hiilinanoputkien mikropilarit järjestetään tietyin välein, hermosolujen ulokekasvua voidaan suunnata mihin tahansa haluttuun muotoon, kertoo projektin johtava tutkija, dosentti Gabriela Lorite Yrjänä.



Hiilinanoputket ovat äärimmäisen pieniä sylintereitä. Ne ovat samalla terästä vahvempia, ja niillä on poikkeukselliset sähkönjohtamisominaisuudet.

Yrjänän mukaan tuoreen tutkimustuloksen haittapuolena on klinikoiden kannalta se, että hiilinanoputket ovat kiinni jäykässä pinnassa.

– Seuraavaksi tarkoituksenamme on siirtää tämä tietämys monimutkaisiin 3D-rakenteisiin. Tämä työ suoritetaan yhdessä Tampereen yliopiston professori Minna Kellomäen kanssa, jolla on kokemusta hydrogeeleistä kudostekniikassa, Yrjänä sanoo.



Neurotiede tutkii hermojärjestelmän rakennetta ja toimintaa. Muun muassa Alzheimerin tauti ja selkäydinvauriot liittyvät hermojärjestelmään. Nanotekniikalla on osoitettu olevan tärkeä osa neurotieteen edistyksen vauhdittamisessa.

Neurotieteen sovelluksen lisäksi Yrjänä ja hänen tutkimustiiminsä ovat selvittäneet hiilinanoputkien käyttöä rustojen korjaamisessa.

Tuore tutkimustulos on julkaistu Nano Research -aikakausjulkaisussa avoimena artikkelina. Sen nimi on: Carbon nanotube micropillars trigger guided growth of complex human neural stem cells networks.